Заливают растворителем: эксперт развенчал мифы о подсолнечном масле

В последнеее время в сети распространяются ролики на тему «Самый большой яд на кухне — подсолнечное масло». Их авторы рассказывают шокирующие вещи о том, что сегодня его получают путем заливания семечек гексаном — растворителем вроде бензина. Полученная адская смесь при регулярном употреблении способна вызвать как минимум гормональные проблемы, уверяют блогеры.
Чем же так опасно подсолнечное масло? Об этом в ходе ежегодной научной конференции Deep Food Tech рассказал заведующий отделением гастроэнтерологи и и гепатологии ФИЦ Питания и биотехнологии, профессор МОНИКИ Василий Исаков.
В последние годы все чаще можно услышать, что в подсолнечном масле, которое есть почти на каждой кухне, обнаружили то яд, то кучу опасных веществ. Появляются псведоэксперты, которые выливают на неподготовленную публику информацию о том, что в странах, где оливок нет, зато много кукурузы или подсолнухов, производители масел приучают людей к дешевому и неполезному продукту — рафинированным маслам. Срок годности жира после рафинации и дезодорации на год больше, поэтому в ход можно пускать любое по качеству сырье.
В таких маслах якобы содержатся трансжиры, а уж гексан, которым заливаются семечки, растворяет все подряд, почти как ацетон — и наносит серьезный ущерб человеческому организму. Зачем же в семечки вообще добавляют этот самый гексан? Авторы роликов в Интернете имеют простое объяснение — чтобы сэкономить. Ведь производить самое полезное масло сырого отжима — весьма затратно. Из семечек удается отжать лишь четверть жира. Выгоднее сначала их обжарить (гудбай, витамины и антиоксиданты!) — тогда они отдают уже 70% жира. Но чтобы не упустить оставшиеся 30%, семечки и заливают гексаном, который блогеры называют токсичным, взрывоопасным, чем-то средним между бензином и ацентоном. В результате такой дезодарации якобы образуются глицидиловые эфиры, разрушающие печень, почки, снижающие репродуктивную функцию и приводящие к раку. Противники употребления подсолнечного масла также заявляют, что содержащаяся в нем Омега-6 — жирная кислота, которая включает воспалительные процессы.
«Все это тотальная ложь, — говорит профессор Василий Исаков. — Откуда, например, в рафинированном масла трансжиры?» Что касается гексана, то он действительно используется в производстве. Но. «Гексан — наименее токсичный из всех растворителей. В основном он попадает в организм… из воздуха, мы ежедневно им дышим в любом городе земли. Он летуч, температура его кипения — 68 градусов, и он вылетает из продукта при любом нагревании. В технологии производства масла его целиком извлекают. В одном из исследований гексан смогли обнаружить только в одном из 5 образцов масла. Доза, которую обнаружили, настолько мизерная, что нужно выпивать поллитра этого масла в день, чтобы получить эквивалент гексана, который вдыхает средний житель Копенгагена (не самого загрезненного города планеты). Есть даже норматив ЕС по содержанию гексана в пищевых маслах — не более 1 мг на кг, на практике его образуется значительно меньше».
Что касается якобы вреда Омега-6, то в мире проведено масса исследований, доказавших пользу этих жиров. «Так, систематический обзор 2022 года, включивший 21 клиническое исследование, показал, что предлагаемое Американской кардиологической ассоциацией потребление омега-6 жирных кислот, таких как линолевая кислота, в количествах, составляющих 5−10% от общей калорийности, может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличение потребления омега-6 может улучшить липидный профиль и снизить уровень ЛПНП-холестерина, при этом нет доказательств того, что омега-6 жирные кислоты вызывают воспаление или другие неблагоприятные последствия для здоровья при потреблении в рекомендуемых количествах. В обзоре подчеркивается необходимость включения омега-6 жирных кислот в рацион в рамках сбалансированной диеты. Еще один обзор (Djuricic and Calder 2021) покащал, что как омега-6, так и омега-3 жирные кислоты в рационе связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний благодаря их способности снижать уровень холестерина. Омега-6 жирные кислоты могут способствовать улучшению мышечной и когнитивной функции, а также улучшению общего состояния здоровья, если они включены в рацион в рамках сбалансированного питания. Таким образом, польза омега-6 жирных кислот для поддержания здоровья человека не вызывает сомнения», — подытоживает эксперт.
И призывает не верить хайповым заголовкам типа «Вас травят химией» или «Подсолнечное масло — это яд».