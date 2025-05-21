Заливают растворителем: эксперт развенчал мифы о подсолнечном масле

«Все это тотальная ложь, — говорит профессор Василий Исаков. — Откуда, например, в рафинированном масла трансжиры?» Что касается гексана, то он действительно используется в производстве. Но. «Гексан — наименее токсичный из всех растворителей. В основном он попадает в организм… из воздуха, мы ежедневно им дышим в любом городе земли. Он летуч, температура его кипения — 68 градусов, и он вылетает из продукта при любом нагревании. В технологии производства масла его целиком извлекают. В одном из исследований гексан смогли обнаружить только в одном из 5 образцов масла. Доза, которую обнаружили, настолько мизерная, что нужно выпивать поллитра этого масла в день, чтобы получить эквивалент гексана, который вдыхает средний житель Копенгагена (не самого загрезненного города планеты). Есть даже норматив ЕС по содержанию гексана в пищевых маслах — не более 1 мг на кг, на практике его образуется значительно меньше».