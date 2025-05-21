Большая часть Хабаровска с 31 мая останется без горячей воды

Значительная часть хабаровчан останется без горячего водоснабжения в последний день весны и начале лета. Об этом горожан предупредили в Дальневосточной генерирующей компании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как говорится в официальном релизе, с 31 мая по 19 июня запланирована остановка ТЭЦ-3 на ремонт. Энергетики проведут работы по техническому обслуживанию запорной арматуры и задвижек, а также другого оборудования, которое играет важную роль в обеспечении потребителей теплом. Кроме того, будет проведён анализ состояния металлических элементов трубопроводов для выявления возможных дефектов и повреждений.
— Плановое отключение ТЭЦ — это ежегодная процедура, которая проводится одновременно с гидравлическими испытаниями на основных трубопроводах. Это позволяет снизить дискомфорт для потребителей. В это время проводится ремонт оборудования, которое можно обслуживать только при полном отключении станции, — объяснил главный инженер Хабаровской ТЭЦ-3 Андрей Примак.
Ограничения в подаче горячей воды коснутся следующих районов:
Краснофлотский и Кировский: Амурский бульвар, ул. Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежская и Ленинградская.
Железнодорожный: все дома, кроме тех, что расположены на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, а также в ДОСах, районе «Хабаровск-2» и посёлке Горького. Там есть возможность переключения на другую станцию.
Центральный: Ленина (нечётная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский бульвар — Гоголя — Некрасова.
Хабаровский район: Матвеевка, Тополево.
Напомним, до 23 мая без горячей воды остаются потребители зоны ТЭЦ-1. Со 2 по 6 июня кипятка из кранов на время лишатся абоненты ТЭЦ-2. Там также пройдут необходимые для подготовки к отопительному сезону испытания.