Большая часть Хабаровска с 31 мая останется без горячей воды

Как говорится в официальном релизе, с 31 мая по 19 июня запланирована остановка ТЭЦ-3 на ремонт. Энергетики проведут работы по техническому обслуживанию запорной арматуры и задвижек, а также другого оборудования, которое играет важную роль в обеспечении потребителей теплом. Кроме того, будет проведён анализ состояния металлических элементов трубопроводов для выявления возможных дефектов и повреждений.