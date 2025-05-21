В Иркутске стартовали танцевальные вечера для людей старшего возраста

На бульваре Гагарина в Иркутске вновь открылась сезонная площадка «Воскресный бульвар», где пенсионеры могут потанцевать под живую музыку. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, традиционные встречи проходят под аккомпанемент городского эстрадно-духового оркестра, в составе которого 15 профессиональных музыкантов.
— В программе вечеров — популярные мелодии советской эстрады 1950−1970-х годов, а также военные песни. Организаторы подготовили для участников развлекательную программу с конкурсами, играми и призами, — сказано в сообщении администрации.
В мае 2025 года мероприятия будут проходить по воскресеньям с 15:00 до 17:00, а с наступлением лета график сместится на вечернее время — с 17:00 до 19:00. Отметим, площадка работает только в хорошую погоду.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Соцфонд будет устанавливать доплаты к пенсии с 2026 года.