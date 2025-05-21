Во Владивостоке на Пушкинской произошел пожар на девятом этаже дома

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморью, автомобиль загорелся в селе Суражевка. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, огонь был под капотом, а также на передней части салона. Пламя распространилось на 1,5 квадратных метров.