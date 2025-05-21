Во Владивостоке на Пушкинской произошел пожар на девятом этаже дома

В Приморье за минувшие сутки произошел 21 пожар, на 13 ЧП реагировали сотрудники МЧС России. Спасателей привлекали, чтобы потушить возгорание мусора, масла, сухой травы, в многоквартирном доме, а также автомобиля.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморью, автомобиль загорелся в селе Суражевка. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, огонь был под капотом, а также на передней части салона. Пламя распространилось на 1,5 квадратных метров.
Еще один пожар произошел во Владивостоке на Пушкинской, здесь случилось ЧП в многоквартирном доме: на девятом этаже здания горели автоматы и проводка в электрическом щите. Огонь распространился на площади в 0,5 квадрата.
Как добавили в ведомстве, в обоих случаях причины возникновения пожара неизвестны.