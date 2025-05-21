Никаких Барби, хны и басмы: антитренды в окрашивании волос в 2025 году

Современная индустрия моды предлагает широкий спектр возможностей для каждой женщины независимо от ее возраста. Женщины после 50 лет имеют уникальные особенности внешности, которые можно выгодно подчеркнуть с помощью правильной стрижки и укладки. В 2025 году существует множество тенденций, позволяющих оставаться стильными и молодыми в любом возрасте. Стилист, владелец салона Елена Павлова рассказала «ВМ» об актуальных стрижках и укладках для женщин от 50 и старше в этом году.