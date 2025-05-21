Чемпион России по боксу Шкаликов умер из-за последствий аварии

Четырёхкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов скончался в возрасте 54 лет вследствие осложнений после автомобильной аварии, перенесённой несколько лет назад.
Как сообщил ТАСС брат покойного, известный промоутер и бывший профессиональный боксёр Андрей Шкаликов, травмы, полученные в ДТП, привели к тяжёлой инвалидности и существенно подорвали здоровье спортсмена.
После аварии Александру Шкаликову потребовалась трепанация черепа, однако последующее лечение не принесло ожидаемых результатов. Последние годы жизни выдающийся боксёр провёл в специализированном интернате города Копейска, где получал необходимую медицинскую помощь. По словам родственника, медики изначально прогнозировали неблагоприятный исход.
За полтора года до кончины состояние Шкаликова неожиданно улучшилось — после экстренной госпитализации в клиническую больницу, где его состояние первоначально оценивалось как критическое, спортсмен продемонстрировал признаки выздоровления. Однако этот период ремиссии оказался временным, и вскоре организм не выдержал последствий перенесённых травм.
Александр Шкаликов вошёл в историю российского бокса как четырёхкратный чемпион страны (1992−1995 гг.), финалист Игр доброй воли 1994 года, а также участник чемпионатов мира и Европы. Его спортивные достижения остаются образцом мастерства для новых поколений боксёров.