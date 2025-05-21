Чемпион России по боксу Шкаликов умер из-за последствий аварии

За полтора года до кончины состояние Шкаликова неожиданно улучшилось — после экстренной госпитализации в клиническую больницу, где его состояние первоначально оценивалось как критическое, спортсмен продемонстрировал признаки выздоровления. Однако этот период ремиссии оказался временным, и вскоре организм не выдержал последствий перенесённых травм.