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Психиатр Бухановская рассказала, каких женщин привлекают маньяки

Среди фанаток маньяков есть психически здоровые и больные женщины.

Источник: Аргументы и факты

Женщин, которых привлекают такие маньяки, как пичушкины или чикатило, можно разделить на две группы: психически здоровые и психически больные. О типах фанаток преступников рассказала aif.ru психиатр Ольга Бухановская.

«Психически здоровые женщины, например, могут быть инфантильны, недолюблены, иметь какие-то психологические проблемы. Образ преступника в их глазах — это мужчина-защитник, мужчина-папа, который решит те или иные вопросы», — объяснила она.

По словам психиатра, женщины с несложившейся личной жизнью, с комплексами, в переписке с заключенными получают комплименты, ласковые слова.

«Каждому хочется тепла, внимания, заботы и тому подобного. И если женщины получают в переписке, например, или при встречах то, что они там нафантазировали, они тянутся к этому человеку», — отметила Бухановская.

Другая категория фанаток, которые следят за жизнью убийц и других маньяков, по словам психиатра, могут просто психически болеть.

«И вот такая увлеченность садистами, убийцами, убийствами, жизнью преступников, патологический, болезненный интерес к этой теме — это может быть всего лишь проявлением психического заболевания», — добавила Бухановская.

Как подчеркнула эксперт, появление подражательниц таких преступников маловероятно, потому что женщин-маньяков нет.