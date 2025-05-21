Мошенники стали похищать пароли от «Госуслуг» через Telegram-боты

В России участились случаи кражи персональных данных и взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Мошенники предлагают помощь под различными предлогами, используя функцию демонстрации экрана на смартфоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Злоумышленники звонят жертвам через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или госструктур. Во время разговора они просят зарегистрироваться на определенном ресурсе и предлагают свою помощь, прося включить демонстрацию экрана. Это позволяет им в реальном времени получить доступ к личной информации, включая коды подтверждения, которые жертва получает на свой телефон. После завершения разговора мошенники используют собранные данные для взлома аккаунта на портале «Госуслуги», ограничивая доступ к нему настоящему владельцу.
В МВД предупредили, что включение функции демонстрации экрана в общении с незнакомыми людьми может привести к серьезным последствиям и потере персональных данных.
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