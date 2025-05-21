Мошенники стали похищать пароли от «Госуслуг» через Telegram-боты

Злоумышленники звонят жертвам через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или госструктур. Во время разговора они просят зарегистрироваться на определенном ресурсе и предлагают свою помощь, прося включить демонстрацию экрана. Это позволяет им в реальном времени получить доступ к личной информации, включая коды подтверждения, которые жертва получает на свой телефон. После завершения разговора мошенники используют собранные данные для взлома аккаунта на портале «Госуслуги», ограничивая доступ к нему настоящему владельцу.