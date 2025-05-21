Вашингтон представил список из девяти граждан США для обмена с Россией

Среди этих девяти человек: Стивен Джеймс Хаббард — 73-летний мужчина, осужденный в октябре 2024 года на шесть лет и десять месяцев за участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника. Его семья опровергла обвинения, утверждая, что он не служил в украинской армии. США признали его «незаконно задержанным».