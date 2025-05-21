Вашингтон представил список из девяти граждан США для обмена с Россией

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 19 мая обсудили возможность обмена пленными, в рамках которого предполагается участие девяти человек с каждой стороны. Агентство Reuters опубликовало список заключенных, которых, по данным источника агентства, США хотят вернуть в рамках обмена.
Среди этих девяти человек: Стивен Джеймс Хаббард — 73-летний мужчина, осужденный в октябре 2024 года на шесть лет и десять месяцев за участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника. Его семья опровергла обвинения, утверждая, что он не служил в украинской армии. США признали его «незаконно задержанным».
Роберт Гилман — бывший морской пехотинец, осужденный на семь лет и один месяц за нападение на тюремного надзирателя и следователя. Он уже отбывал срок за нападение на полицейского.
Гордон Блэк — действующий старший сержант армии США, задержанный в мае 2024 года и осужденный на три года и девять месяцев за кражу и угрозы убийством своей российской супруге.
Дэниэл Джозеф Шнайдер — осужденный в сентябре прошлого года на шесть лет за похищение своего сына, пытавшийся покинуть Россию с ребенком без разрешения матери.
Джозеф Татер — арестованный за оскорбление персонала в московском отеле, позже напавший на полицейского и отправленный на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Майкл Трэвис Лик — экс-десантник, осужденный на 13 лет за наркоторговлю.
Роберт Вудлэнд — американец, вернувшийся в Россию в 2020 году, осужденный на девять с половиной лет за покушение на сбыт 46 килограммов мефедрона.
Евгений Спектор — осужденный на 13 лет за шпионаж в пользу США и посредничество в даче взятки.
Дэвид Барнс — осужденный на 21 год за жестокое обращение с детьми в США, говорится в сообщении.
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 19 мая. Российский президент выразил благодарность главе Белого дома за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно украинского конфликта.