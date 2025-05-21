Инфекционист Жемчугов рассказал, что делать при укусе клеща

«Самый простой вариант снять клеща — смазать его чем-то типа солярки, керосина. Клещи дышат кожей, поэтому маслянистая жидкость блокирует им возможность дышать и они вынимают сами свой колюще-сосущий аппарат. Если значит, выдергивать и выкручивать, что там может остаться часть клеща и будет большое нагноение», — рассказал Жемчугов.