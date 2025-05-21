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Инфекционист Жемчугов рассказал, что делать при укусе клеща

Эксперт запретил отрывать присосавшихся клещей.

Источник: Аргументы и факты

Присосавшихся клещей нельзя выкручивать или отрывать, объяснил aif.ru доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Самый простой вариант снять клеща — смазать его чем-то типа солярки, керосина. Клещи дышат кожей, поэтому маслянистая жидкость блокирует им возможность дышать и они вынимают сами свой колюще-сосущий аппарат. Если значит, выдергивать и выкручивать, что там может остаться часть клеща и будет большое нагноение», — рассказал Жемчугов.

Клеща, как подчеркнул инфекционист, нельзя выбрасывать. Его необходимо отнести в лабораторию Роспотребнадзор или в Центр гигиены и эпидемиологии на анализ.

«Если анализ на наличие энцефалита или боррелиоза будет положительным, то нужно обратиться к соответствующему доктору. Своевременное лечение поможет минимизировать развитие осложнений», — подчеркнул эксперт.

Ранее инфекционист рассказал о симптомах энцефалита.