Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. Депутаты Приморья не поддержали инициативу коллеги, который предложил на фоне частных конфликтов с краснокнижными амурскими тиграми в селах региона отстреливать их, сообщает краевой парламент.
С прошлого года местные жители в соцсетях стали чаще сообщать о выходах тигров в населенные пункты Приморья, а также о случаях нападения на собак. В этом году произошло два случая нападения на людей, оба человека погибли. Тигры, как выяснилось впоследствии, были ранены человеком до нападений.
«Комитет по продовольственной политике и природопользованию не поддержал инициативу об отстреле амурских тигров, с которой выступил депутат Леонид Васюкевич. Предложение предусматривало внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы считать любой выход тигра в населённый пункт конфликтной ситуацией и разрешать отстрел животного», — говорится в сообщении.
Отмечается, что члены комитета сочли инициативу нецелесообразной. Замминистра лесного хозяйства Филипп Шутов отметил на заседании, что уже приняты системные меры по снижению числа конфликтов между людьми и тиграми, с начала года из дикой природы изъято 12 особей.
«Понимая, что в крае растет число конфликтных ситуаций, в феврале губернатор направил обращение на имя президента с предложениями по предотвращению конфликтных ситуаций. В их числе — изменение правил охоты в части калибров и тепловизионных прицелов, разработка методики разрешения конфликтных ситуаций, установление обязательных требований для пользователей по биотехническим мероприятиям и охране угодий. Это обращение трансформировалось в поручение министерству природных ресурсов РФ, в соответствии с которым в начале апреля было проведено совещание под руководством министра Александра Козлова. На нем были приняты решения о разработке соответствующих документов. Уверен, что в ближайшее время они появятся», — приводятся слова Шутова.
Также в комитет поступило письмо от центра «Амурский тигр», в котором идея депутата Леонида Васюкевича не поддержана.
«Организация усмотрела признаки лоббирования интересов трофейной охоты и указала на искажение фактов», — сообщает парламент.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.