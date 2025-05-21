Депутаты Приморья не поддержали идею об отстреле тигров из-за конфликтов

«Понимая, что в крае растет число конфликтных ситуаций, в феврале губернатор направил обращение на имя президента с предложениями по предотвращению конфликтных ситуаций. В их числе — изменение правил охоты в части калибров и тепловизионных прицелов, разработка методики разрешения конфликтных ситуаций, установление обязательных требований для пользователей по биотехническим мероприятиям и охране угодий. Это обращение трансформировалось в поручение министерству природных ресурсов РФ, в соответствии с которым в начале апреля было проведено совещание под руководством министра Александра Козлова. На нем были приняты решения о разработке соответствующих документов. Уверен, что в ближайшее время они появятся», — приводятся слова Шутова.