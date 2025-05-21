Иркутская область готовится к проведению ралли «Шелковый путь-2025»

В Иркутской области состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии, посвященное вопросам безопасности предстоящего этапа международного ралли «Шелковый путь — 2025». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, крупное спортивное событие пройдет в Приангарье с 10 по 14 июля, причем торжественный старт гонки запланирован на 12 июля в Иркутске.
— Мы заслушаем представителей правительства, правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Они доложат о подготовке к спортивному мероприятию. Выработаем меры, направленные на обеспечение безопасности его проведения, — сказал Игорь Кобзев, открывая заседание.
К организации безопасности привлекаются значительные силы. Помимо полицейских и госавтоинспекторов, будут задействованы частные охранные предприятия и волонтерские формирования.
Маршрут ралли включает несколько сложных участков: городскую трассу в областном центре, скоростной отрезок на Чертугеевском полуострове, а также дороги через Ангарский городской округ до Байкальска и далее до границы с Бурятией. По каждому из этих направлений уже проведены предварительные обследования, проверены ограждения и определены места расположения охраны.
Отметим, в 2025 году ралли впервые включит в свой маршрут монгольский этап. В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из 13 стран, которые будут использовать более 300 транспортных средств, включая 100 специально подготовленных спортивных автомобилей. Общее количество задействованного персонала превысит 900 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что танцевальные вечера для людей старшего возраста стартовали в Иркутске.