Иркутская область готовится к проведению ралли «Шелковый путь-2025»

Маршрут ралли включает несколько сложных участков: городскую трассу в областном центре, скоростной отрезок на Чертугеевском полуострове, а также дороги через Ангарский городской округ до Байкальска и далее до границы с Бурятией. По каждому из этих направлений уже проведены предварительные обследования, проверены ограждения и определены места расположения охраны.