В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил предусмотреть в законодательстве обязанность юрлиц информировать население о проведении испытаний пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом.
«В законодательстве на данный момент отсутствует обязанность юридических лиц по информированию населения ближайших населенных пунктов и размещению в открытом доступе данных о проведении полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов. Ко мне регулярно обращаются пчеловоды из Омска и Новосибирска с тревожными новостями о том, что использование пестицидов без соответствующего информирования вредит их хозяйствам», — сказал он РИА Новости.
По его словам, в результате потребления опыленных цветков растений сотнями гибнут пчелы, что сказывается не только на локальном производстве, но ставит под угрозу баланс всей экосистемы.
«Предлагаю в законодательстве предусмотреть соответствующую обязанность для организаций, осуществляющих значимые, но зачастую опасные испытания пестицидов и агрохимикатов на полях и ужесточить ответственность за неинформирование о соответствующей работе в целом», — добавил парламентарий.