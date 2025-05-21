В Госдуме предложили обязать юрлиц сообщать об испытаниях пестицидов

«В законодательстве на данный момент отсутствует обязанность юридических лиц по информированию населения ближайших населенных пунктов и размещению в открытом доступе данных о проведении полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов. Ко мне регулярно обращаются пчеловоды из Омска и Новосибирска с тревожными новостями о том, что использование пестицидов без соответствующего информирования вредит их хозяйствам», — сказал он РИА Новости.