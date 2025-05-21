В трех городах России аэропорты приостановили работу

В Калуге и еще двух городах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В трех городах России приостановили работу авиагавани для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения затронули аэропорты Ярославля (Туношна), Костромы (Сокеркино) и Калуги (Грабцево).
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино)», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. В указанных аэропортах временно остановлено выполнение рейсов на прилет и вылет.
Ранее ограничения введены были в авиагавани Калуги, передает RT. Как отметил Кореняко, в аэропорту Грабцево также временно не принимают и не отправляют рейсы.