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В трех городах России аэропорты приостановили работу

В трех городах России приостановили работу авиагавани для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения затронули аэропорты Ярославля (Туношна), Костромы (Сокеркино) и Калуги (Грабцево).

В Калуге и еще двух городах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В трех городах России приостановили работу авиагавани для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения затронули аэропорты Ярославля (Туношна), Костромы (Сокеркино) и Калуги (Грабцево).

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино)», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. В указанных аэропортах временно остановлено выполнение рейсов на прилет и вылет.

Ранее ограничения введены были в авиагавани Калуги, передает RT. Как отметил Кореняко, в аэропорту Грабцево также временно не принимают и не отправляют рейсы.