Врач ЛФК объяснила, почему танцы стоит включить в ежедневную рутину

Танцы — это не только весело, но и полезно для здоровья. Они улучшают настроение, снимают стресс и даже могут использоваться как часть терапии при серьезных заболеваниях. Об этом KP.RU рассказала Мария Тихомирова, врач ЛФК и спортивной медицины, эксперт Лиги здоровья нации, инструктор Nordic Health.
— Танцы благотворно влияют на эмоциональный фон человека, способность воспринимать эмоции других людей. Танцевально-двигательная терапия применяется даже при таких серьезных заболеваниях, как деменция, болезнь Паркинсона, депрессия, может входить в программу реабилитации онкологических пациентов, — отметила медик.
По словам врача, среди полезных качеств, которые развиваются благодаря танцам, особенно выделяются чувство равновесия, постепенное улучшение координации движений, а также выносливость, сила и гибкость. С физиологической точки зрения танцы стимулируют выработку гормонов счастья — эндорфина и серотонина.
Кроме того, активные танцевальные движения дают отличную кардионагрузку. Они укрепляют сердце и сосуды, способствуют лучшему поступлению кислорода и питательных веществ в ткани и клетки организма.