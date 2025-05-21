Врач ЛФК объяснила, почему танцы стоит включить в ежедневную рутину

Танцы — это не только весело, но и полезно для здоровья. Они улучшают настроение, снимают стресс и даже могут использоваться как часть терапии при серьезных заболеваниях. Об этом KP.RU рассказала Мария Тихомирова, врач ЛФК и спортивной медицины, эксперт Лиги здоровья нации, инструктор Nordic Health.