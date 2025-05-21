Мэр Моргун: Мариуполь станет одним из самых красивых городов на юге России

Мариуполь через 5−10 лет превратится в один из самых красивых городов на юге России, поскольку в нём живут трудолюбивые люди, которые дорожат своим городом, заявил мэр Олег Моргун.
В интервью к годовщине освобождения города от ВСУ его спросили, как, по его мнению, преобразится населённый пункт за это время.
«Я вижу его одним из самых, наверное, красивых городов Российской Федерации на Юге, потому что у нас приоритет — море Азовское, у нас трудолюбивые и любящие свой город люди. К нам особое отношение руководства Российской Федерации», — сказал Моргун, которого цитирует РИА Новости.
Мэр также отметил, что интерес к Мариуполю демонтируют и инвесторы. Он выразил надежду на скорейшее восстановление промышленного сектора и жилого фонда города.
Напомним, 20 мая в администрации Мариуполя сообщили, что с момента освобождения населённого пункта удалось восстановить около 1,2 тыс. многоквартирных домов. При этом около 370 строений пришлось снести из-за невозможности восстановления. Кроме того, ещё около тысячи домов барачного типа находятся на стадии технического обследования.