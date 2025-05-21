Мэр Моргун: Мариуполь станет одним из самых красивых городов на юге России

«Я вижу его одним из самых, наверное, красивых городов Российской Федерации на Юге, потому что у нас приоритет — море Азовское, у нас трудолюбивые и любящие свой город люди. К нам особое отношение руководства Российской Федерации», — сказал Моргун, которого цитирует РИА Новости.