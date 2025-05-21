В Омске 11-летний велосипедист налетел на Chevrolet

20 мая, около восьми часов вечера, прогулка омского мальчика на велосипеде закончилась аварией. Ребенок на большой скорости съехал с тротуара и врезался в Chevrolet. Юного «гонщика» с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в УМВД по региону.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что во дворе дома № 93/3 по улице 24-й Северной столкнулись автомобиль “Шевроле” под управлением женщины 1997 года рождения и велосипед, которым управлял мальчик 2013 года рождения», — говорится в сообщении.
Пресс-служба ведомства опубликовала запись, на которой можно увидеть момент столкновения. Омичи прокомментировали в соцсетях инцидент.
«Тот случай, когда с моей точки зрения, водитель не виноват. Мальчишке скорейшего выздоровления», «Не поняла зачем он ехал на машину», — написали читатели телеграм-канала omsk_police.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.