В Омске 11-летний велосипедист налетел на Chevrolet

20 мая, около восьми часов вечера, прогулка омского мальчика на велосипеде закончилась аварией. Ребенок на большой скорости съехал с тротуара и врезался в Chevrolet. Юного «гонщика» с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в УМВД по региону.