Автограф экс-министра обороны РФ продают в Новосибирске за 50 тысяч

В Новосибирске на одном из популярных сайтов с объявлениями выставили на продажу автограф экс-главы Минобороны России Сергея Шойгу. При этом владелец оценил товар в 50 тысяч рублей.
В описании заявлено, что фотография с автографом доступна в формате 20,3×30, 5 (А4) и 14,8×21 (А5). Каждый экземпляр помещен в индивидуальную гофро-упаковку.
Сергей Шойгу занимал должность министра обороны России с 6 ноября 2012 года по май 2024 года. На данный момент он является секретарем Совета Безопасности РФ.
Объявление разместили 14 мая. На момент публикации материала его посмотрели 1071 раз.
Ранее в Новосибирске продавали книгу с автографом Жириновского за 1 млн. рублей.
Екатерина Павлюх.