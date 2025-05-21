Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автограф экс-министра обороны РФ продают в Новосибирске за 50 тысяч

Объявление посмотрели 1071 раз.

Источник: Без источника

В Новосибирске на одном из популярных сайтов с объявлениями выставили на продажу автограф экс-главы Минобороны России Сергея Шойгу. При этом владелец оценил товар в 50 тысяч рублей.

В описании заявлено, что фотография с автографом доступна в формате 20,3×30, 5 (А4) и 14,8×21 (А5). Каждый экземпляр помещен в индивидуальную гофро-упаковку.

Сергей Шойгу занимал должность министра обороны России с 6 ноября 2012 года по май 2024 года. На данный момент он является секретарем Совета Безопасности РФ.

Объявление разместили 14 мая. На момент публикации материала его посмотрели 1071 раз.

Ранее в Новосибирске продавали книгу с автографом Жириновского за 1 млн. рублей.

Екатерина Павлюх.