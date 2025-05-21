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С июня запустят рейсы из Санкт-Петербурга в Омск без пересадок

«Аэрофлот» открывает прямые рейсы.

Источник: Freepik

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», были внесены изменения в летнее расписание — компания запустила собственные беспосадочные рейсы, связывающие Санкт-Петербург с Пермью, Казанью и Омском. Жители Уральского, Поволжского и Сибирского регионов получат возможность удобно добираться до Северной столицы напрямую, избегая пересадок в Москве.

Так, из Санкт-Петербурга в Омск авиаперевозки откроются с 5 июня и будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Отмечается, что авиакомпания «Россия» включит один ежедневый рейс из Пулково в Омск.

Ранее мы писали, что авиаперевозчик «Сибирь» получил штраф из-за продажи билетов в Омск сверх установленной вместимости воздушных судов.