С июня запустят рейсы из Санкт-Петербурга в Омск без пересадок

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», были внесены изменения в летнее расписание — компания запустила собственные беспосадочные рейсы, связывающие Санкт-Петербург с Пермью, Казанью и Омском. Жители Уральского, Поволжского и Сибирского регионов получат возможность удобно добираться до Северной столицы напрямую, избегая пересадок в Москве.
Так, из Санкт-Петербурга в Омск авиаперевозки откроются с 5 июня и будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Отмечается, что авиакомпания «Россия» включит один ежедневый рейс из Пулково в Омск.
Ранее мы писали, что авиаперевозчик «Сибирь» получил штраф из-за продажи билетов в Омск сверх установленной вместимости воздушных судов.