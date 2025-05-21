С июня запустят рейсы из Санкт-Петербурга в Омск без пересадок

Так, из Санкт-Петербурга в Омск авиаперевозки откроются с 5 июня и будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Отмечается, что авиакомпания «Россия» включит один ежедневый рейс из Пулково в Омск.