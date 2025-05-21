Экзаменационный период начался у выпускников Хабаровского края

Экзаменационная пора началась для школьников Хабаровского края. Так, с сегодняшнего дня, 21 мая, стартовал основной период сдачи экзаменов для выпускников девятых классов. Они пишут ОГЭ по иностранным языкам, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно расписанию, 21 и 22 мая проведут экзамен по иностранным языкам, следующие испытания состоятся 26 мая по биологии, информатике, обществознанию и химии. Географию, историю, физику и химию напишут 29 мая. ОГЭ по математике запланирован на 3 июня, 6 июня — география, информатика, обществознание. Экзамен по русскому языку состоится 9 июня, а 16 июня в расписании стоит биология, информатика, литература, физика.
Резервные дни пройдут в период с 26 июня по 2 июля. Экзамены в эти даты смогут сдать те школьники, которые по уважительным причинам не смогли попасть на ОГЭ в основные дни. А также те, кто получили неудовлетворительные результаты.
По информации «Интерфакс», среди всех участников ОГЭ страны самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, география, информатика и биология.
Также на этой неделе начнется и основной период сдачи ЕГЭ.
Откроют его экзаменом по истории, литературе и химии — 23 мая. Затем стартует экзамен по математике базового и профильного уровней — 27 мая, а 30 мая — по русскому языку. Далее 2 июня участники ЕГЭ смогут сдать экзамены по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 10 и 11 июня, также в эти дни запланировано проведение испытания по информатике.
Резервными днями установлен период с 16 по 23 июня, а также 3 и 4 июля — дополнительные дни для пересдачи одного из уже написанных предметов.
Напомним, что на этой неделе прозвенят последние школьные звонки — 24 мая. В этом году в крае выпускается 14,4 тысяч девятиклассников, а также чуть больше пяти тысяч учеников 11 классов.