Экзаменационный период начался у выпускников Хабаровского края

Откроют его экзаменом по истории, литературе и химии — 23 мая. Затем стартует экзамен по математике базового и профильного уровней — 27 мая, а 30 мая — по русскому языку. Далее 2 июня участники ЕГЭ смогут сдать экзамены по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 10 и 11 июня, также в эти дни запланировано проведение испытания по информатике.