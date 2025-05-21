США обвинили РФ в разработке и применении космического кинетического оружия

Командующий Космическими силами США, генерал Ченс Салтцмен, заявил в Сенате Конгресса США о том, что Россия якобы разработала и, возможно, уже использует кинетическое оружие в космосе.
Он утверждает, что российские военные «выпустили» такое оружие, и американские военные наблюдали его применение на орбите.
— В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые агрессивные возможности на орбите, — цитирует генерала ТАСС.
Салтцмен выразил опасения, что это оружие может быть использовано против американских спутников. В то же время, президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе, а замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял о нецелесообразности размещения ядерного оружия в космосе, ссылаясь на достаточные возможности существующих систем доставки.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере космоса «восторжествует».