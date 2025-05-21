США обвинили РФ в разработке и применении космического кинетического оружия

Салтцмен выразил опасения, что это оружие может быть использовано против американских спутников. В то же время, президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе, а замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял о нецелесообразности размещения ядерного оружия в космосе, ссылаясь на достаточные возможности существующих систем доставки.