Россиянам назвали защищающие от деменции овощи

Средиземноморская диета может существенно снизить уровень вредных амилоидных бляшек в мозге, фактически омолаживая его на 18−20 лет. О том, какие доступные овощи и зелень могут помочь в профилактике возрастных изменений мозга, 21 мая сообщила врач общей практики Анна Шелобанова изданию «Известия».
Обычный картофель, как оказалось, является настоящим кладезем полезных веществ для мозга. Приготовленный в мундире или запеченный с кожурой, он сохраняет максимум питательных веществ. Калий способствует улучшению мозгового кровообращения, магний укрепляет нейронные связи, а фолиевая кислота помогает образованию новых нервных клеток.
«Крахмал поддерживает уровень сахара в крови, а калий улучшает кровообращение и снижает давление, что положительно сказывается на работе сосудов головного мозга», — отметила врач.
Она также добавила, что разнообразные виды капусты — от брокколи до брюссельской — содержат мощные антиоксиданты, защищающие нейроны от повреждений. Особенно ценен холин, который улучшает передачу сигналов между нервными клетками. Свежевыжатый капустный сок может стать отличным дополнением к рациону.
Тыква и её семечки богаты веществами, способствующими улучшению эластичности сосудов и снижению риска инсульта — одного из главных факторов, способствующих развитию деменции. Бобовые культуры, такие как горох, нут и чечевица, содержат растительный белок, необходимый для синтеза нейротрансмиттеров — химических «посредников» в мозге.
Среди зелени особое внимание стоит уделить базилику. Уникальное соединение фенхол в его составе снижает риск образования опасных амилоидных бляшек. Шпинат, богатый фолатом, поддерживает производство новых клеток мозга.
«Самое приятное — это простота употребления шпината. Его можно добавлять в смузи, использовать в свежих салатах или тушить с чесноком и оливковым маслом», — уточнила Шелобанова.
Руккола же благодаря своим нитратам улучшает мозговое кровообращение и когнитивные функции.
«Рукколу можно сочетать с лососем, авокадо и орехами, создавая блюдо, богатое омега-3 жирными кислотами и другими важными элементами для здоровья», — добавила эксперт.
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