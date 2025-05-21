Россиянам назвали защищающие от деменции овощи

Она также добавила, что разнообразные виды капусты — от брокколи до брюссельской — содержат мощные антиоксиданты, защищающие нейроны от повреждений. Особенно ценен холин, который улучшает передачу сигналов между нервными клетками. Свежевыжатый капустный сок может стать отличным дополнением к рациону.