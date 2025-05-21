Боль в животе обернулась кошмаром: хирурги из Иркутска спасли 3-летнего ребенка

Трехлетнему пациенту из Нижнего Тагила провели уникальную операцию с помощью роботической системы. Как сообщает главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов, мальчик поступил к ним с жалобами на боли в животе. Его отец, сам нейрохирург, специально привез сына в Иркутск, узнав о передовых технологиях местной клиники.
— Обследование выявило серьезную проблему — кисту общего желчного протока размером пять сантиметров, расположенную в области ворот печени. Без операции это заболевание могло привести к циррозу в детском возрасте или даже перерождению в злокачественную опухоль в будущем, — рассказывает Юрий Козлов.
Хирурги выполнили сложнейшее вмешательство с помощью роботической системы. Они удалили кисту и создали обходное соединение между двенадцатиперстной кишкой и печеночным протоком. Трехмерное изображение и особая точность роботических инструментов позволили провести операцию эффективнее, чем при стандартной лапароскопии. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской областной больнице используют новую технику для изучения хромосом.