Боль в животе обернулась кошмаром: хирурги из Иркутска спасли 3-летнего ребенка

Трехлетнему пациенту из Нижнего Тагила провели уникальную операцию с помощью роботической системы. Как сообщает главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов, мальчик поступил к ним с жалобами на боли в животе. Его отец, сам нейрохирург, специально привез сына в Иркутск, узнав о передовых технологиях местной клиники.