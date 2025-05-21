На юге Хабаровского края состоится фестиваль «РыбаФест»

В Бикине состоялось заседание координационного совета по развитию туризма. Основные направления, на которые делает упор Бикинский округ, включают событийный, культурно-познавательный и экологический туризм. На 7 июня запланировано проведение фестиваля «РыбаФест» на базе отдыха «Зеркальная» у озера Камышовое между Бикином и селом Покровка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».