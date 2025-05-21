На юге Хабаровского края состоится фестиваль «РыбаФест»

В Бикине состоялось заседание координационного совета по развитию туризма. Основные направления, на которые делает упор Бикинский округ, включают событийный, культурно-познавательный и экологический туризм. На 7 июня запланировано проведение фестиваля «РыбаФест» на базе отдыха «Зеркальная» у озера Камышовое между Бикином и селом Покровка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Программа мероприятия включает соревнования по рыбной ловле «РыбалкаФест» и кулинарный конкурс «УхаФест». Рыбный фестиваль состоится в Бикинском округе во второй раз — в прошлом году он проходил 7 июля.
Также на заседании координационного совета представили туристический маршрут «Экологическая тропа на сопке Лысая», разработанный смотрителем краеведческого Бикинского краеведческого музея имени Н. Г. Евсеева Андреем Устюжаниным.
Сейчас маршрут согласовывают с различными службами. Устюжанин предложил создать велосипедный маршрут «Сквозь тайгу», который привлечет туристов, в том числе иностранцев. Сопка расположена между Бикином и селом Светлогорье и имеет высоту 699 метров.