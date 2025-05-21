Вильфанд рассказал о рекордных температурах в 19 регионах России

Температура на 5−8 градусов выше нормы прогнозируется на выходных.
На этой неделе россиян ждет значительное превышение температурных норм в 19 субъектах страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура на 5−8 градусов выше нормы прогнозируется на выходных в регионах Северо-Западного федерального округа», — передает слова синоптика ТАСС. Это такие регионы как Архангельская, Калининградская, Вологодская, Мурманская области и Карелии. Вильфанд добавил, что в Северо-Западном федеральном округе ожидается потепление до +21…+25 градусов. В Мурманской области температура достигнет +17…+19 градусов, что также существенно превышает средние показатели для мая.
В сибирских регионах с 21 по 24 мая прогнозируется +26…+33 градусов, что на 5−9 градусов выше нормы, хотя в северо-восточных районах Иркутской области возможны ночные заморозки до −7 градусов. На Дальнем Востоке, включая Бурятию, Забайкалье и Якутию, столбики термометров поднимутся до +26…+32 градусов из-за мощного притока теплых воздушных масс.
22 мая в Москве прогнозируется +15 градусов, но уже 23 мая температура резко поднимется до +25 градусов, что ознаменует начало метеорологического лета. Однако к вечеру 25 мая погода вновь ухудшится — ожидаются дожди и похолодание до +17…+18 градусов, сообщает RT.