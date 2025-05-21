Вильфанд рассказал о рекордных температурах в 19 регионах России

«Температура на 5−8 градусов выше нормы прогнозируется на выходных в регионах Северо-Западного федерального округа», — передает слова синоптика ТАСС. Это такие регионы как Архангельская, Калининградская, Вологодская, Мурманская области и Карелии. Вильфанд добавил, что в Северо-Западном федеральном округе ожидается потепление до +21…+25 градусов. В Мурманской области температура достигнет +17…+19 градусов, что также существенно превышает средние показатели для мая.