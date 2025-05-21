Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 21 мая.
Овнам следует меньше переживать из-за бытовых мелочей — так день пройдет приятнее. Утром старайтесь не браться за новые дела. Многим придется отложить задуманное и заняться совсем другими делами. Осторожнее с деньгами, возможны напрасные расходы.
Тельцов в первой половине дня могут поджидать трудности на работе. В некоторых делах возможны задержки и опоздания, поэтому не удастся все завершить так оперативно, как планировали. Возможен перенос важных встреч. Старайтесь сохранять позитивный настрой.
Близнецы вряд ли ожидают грандиозные события, однако день все равно пройдет хорошо. Вы сможете довести до конца дела, начатые ранее. Появится определенность на будущее. Станет меньше поводов для беспокойства. Постарайтесь проводить больше времени с близкими людьми.
Раки подойдут максимально близко к поставленной цели. Свою решительность лучше направить на новые проекты, отложив на время старое. Связано это с тем, что своей активностью можете испортить ситуацию. Осторожность нужна и в финансовых делах, избегайте напрасных расходов.
Львов ожидает непростой, но плодотворный день. Не беспокойтесь по мелочам, не сердитесь на людей. Занимайтесь делами самостоятельно, не привлекая помощников. Сейчас они могут испортить ту работу, которую вы кропотливо создавали в последнее время.
Удачный день ожидается у Дев, но стоит быть осторожней. Важно не торопиться с выводами и решениями, особенно когда имеете дело с малознакомыми людьми. Может быть, трудно будет разобраться в причинах чужих действий. Возникнут разногласия с близкими людьми или события, которые повлияют на планы.
Весам стоит начать учебу, собрать и анализировать информацию. Сейчас вы быстро ориентируетесь в ситуации, не допускаете ошибок. Будет возможность заручиться поддержкой влиятельных и опытных людей. Не исключено начало сотрудничества. Не спешите, но делайте шаги в нужном направлении.
Скорпионов в начале дня могут поджидать мелкие недоразумения. Не все будет идти так, как вы задумывали, придется на ходу менять планы, откладывать на потом дела, которыми вы рассчитывали заняться. Вечером влияние позитивных сил усилится, вы станете спокойнее, как и обстановка вокруг вас. Доверяйте своим ощущениям.
День у Стрельцов пройдет напряженно. Для достижения успеха придется пойти на риск. Вы правильно оцениваете ситуацию и не допускаете серьезных ошибок. Интуиция может подсказать, когда нужно предпринять верные шаги. Применяйте сегодня личное обаяние, это поможет в ряде дел.
Козерогам не стоит рассчитывать на легкие победы. Будет возможность сосредоточиться на делах, которые для вас важны. Деловые переговоры пройдут удачно. Вы на многих способны произвести благоприятное впечатление. Не исключены денежные поступления. Не спешите с покупками, даже если они вам кажутся удачными.
Водолеев ожидает беспокойный, но благоприятный день. Вы не сразу найдете общий язык с окружающими, однако серьезных конфликтов не будет. Не принимайте близко к сердцу, постарайтесь делать правильные выводы и принимать обдуманные решения даже по пустяковым делам. Не исключено, что позже они окажутся значимыми.
Рыб захватят новые и увлекательные идеи, часть из которых вы реализуете уже в скором времени. Интуиция подскажет, как лучше действовать. В личных контактах будьте осторожнее, сейчас возможны нападки мошенников. В вечерние часы не исключены приятные сюрпризы от родственников или друзей семьи, передает «Российская газета».