Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 мая

Удачный день ожидается у Дев, но стоит быть осторожней. Важно не торопиться с выводами и решениями, особенно когда имеете дело с малознакомыми людьми. Может быть, трудно будет разобраться в причинах чужих действий. Возникнут разногласия с близкими людьми или события, которые повлияют на планы.