Во Владивостоке перекроют дороги на Русском острове во время полумарафона

Во Владивостоке 24 мая 2025 года состоится полумарафон России с синхронным стартом — «ЗаБег.РФ» (6+). Участники станут частью масштабного праздника бега, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдёт в 9-й раз и объединит всю страну — от Камчатки до Калининграда.
Маршрут забега пройдет на острове Русском и будет пролегать по трассе — мост на о. Русский, университетская набережная.
Уважаемые жители города Владивосток и о. Русский хотим обратить Ваше внимание, что 24 мая 2025 г. с 15.00 до 19.00 будет перекрыт участок дороги от пересечения ул. Бархатная с ул. Героев-Тихоокеанцев до поворота к отделению полиции № 2 Первомайского района Управления МВД России по г. Владивостоку.
Для удобства студентов ДВФУ, жителей и гостей Владивостока на время перекрытия дорог принято решение организовать движение автобусов по городским маршрутам. Они будут заблаговременно размещены у северного КПП ДВФУ, рядом с остановкой «Мини-ТЭЦ “Центральная”. Отправление автобуса будет осуществляться по мере заполнения салона.
Кроме того, автобус № 29К будет осуществлять перевозку пассажиров по территории острова Русский от бухты Воевода до места перекрытия.
Организаторы приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием к необходимости перекрытия дорог для проведения спортивного мероприятия. Также жителям рекомендовано заранее планировать свои маршруты, учитывая время перекрытия.
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