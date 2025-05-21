Во Владивостоке перекроют дороги на Русском острове во время полумарафона

Уважаемые жители города Владивосток и о. Русский хотим обратить Ваше внимание, что 24 мая 2025 г. с 15.00 до 19.00 будет перекрыт участок дороги от пересечения ул. Бархатная с ул. Героев-Тихоокеанцев до поворота к отделению полиции № 2 Первомайского района Управления МВД России по г. Владивостоку.