В России хотят увеличить пособия для беременных студенток

В России для побуждения создания молодых семей необходимо увеличить размер пособия по беременности для студенток и аспиранток до уровня минимального размера оплаты труда. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает ТАСС.
«Мы будем вносить свои поправки. Предлагать все же установить пособия в размере МРОТ, который почти на 3 тысячи рублей выше прожиточного минимума», — отметил парламентарий.
Миронов сообщил, что Минтруда РФ уже есть законопроект, в котором оговариваются выплаты данным категориям граждан в размере прожиточного минимума, устанавливаемого в регионах. Он назвал это решение правильным и призвал ввести его как можно скорее.
При этом он подчеркнул, что необходимо не только словесно призывать молодых россиян создавать семьи. Важно, чтобы девушки, которые во время учебы становятся матерями, получали финансовую поддержку от государства.
Ранее «МК» писал, что многие россияне, по мнению Сергея Миронова, из-за высокой ставки Центробанка и НДС на продукты все свои заработанные средства тратят на еду. В этой связи он выступил с инициативой обнуления НДС на базовые продукты питания.