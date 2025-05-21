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МВД: мошенники стали похищать пароли от «Госуслуг» через Telegram-боты

Злоумышленники оформляют кражу денег под видом помощи в защите сбережений.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали активно использовать Telegram-ботов для кражи паролей от учетных записей на портале «Госуслуги», сообщил представитель МВД России Денис Костин, занимающийся расследованием имущественных преступлений в сфере компьютерной информации.

По его словам, злоумышленники создают специальные боты, через которые обманным путем получают от пользователей одноразовые коды из СМС и, таким образом, получают доступ к их аккаунтам.

Костин отметил, что такие боты регулярно выявляются и блокируются, однако мошенники быстро запускают новые, сохраняя прежнюю схему обмана. Пользователи, не подозревая о мошенничестве, вводят код, тем самым открывая аферистам путь к личной информации и государственным сервисам.

После получения доступа к «Госуслугам», преступники переходят ко второй фазе схемы — убеждают жертву перевести средства на так называемый «безопасный» счет. Таким образом они оформляют кражу денег под видом помощи в защите сбережений.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники не могут через «Госуслуги» похищать деньги.