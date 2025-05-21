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В Госдуме рассказали, каким будет порядок назначения БАДов

Депутат Леонов: порядок назначения БАДов будет устанавливать Минздрав.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Перечень биологически активных добавок (БАД) и перечень заболеваний и факторов риска развития заболеваний, при которых пациентам могут быть назначены БАДы, будет устанавливать Минздрав России после согласования с Роспотребнадзором, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

В июле 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке сайтов по продаже БАДов без свидетельства о государственной регистрации. В законопроекте также отмечалось, что врачи вправе назначать отдельным категориям граждан БАДы при наличии у них показаний к применению. При этом перечень биологически активных добавок и перечень заболеваний и факторов риска развития заболеваний, при которых могут быть назначены БАДы, должен был определять только Минздрав.

«Проект закона, направленный на регулирование применения БАДов, в том числе на введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о них, подготовлен к рассмотрению во втором чтении. Одна из поправок, подготовленная к рассмотрению, установит, что теперь порядок назначения БАДов будет устанавливать Минздрав после согласования с Роспотребнадзором», — сказал Леонов.

Кроме того, из документа профильного комитета Госдумы, с которым ознакомилось РИА Новости, следует, что к законопроекту поступило 15 поправок.

Одной из поправок уточняется срок вступления в силу законопроекта, теперь он должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года, без исключений. Роспотребнадзор и Минздрав поддержали данное изменение.