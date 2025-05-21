В Госдуме рассказали, каким будет порядок назначения БАДов

В июле 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке сайтов по продаже БАДов без свидетельства о государственной регистрации. В законопроекте также отмечалось, что врачи вправе назначать отдельным категориям граждан БАДы при наличии у них показаний к применению. При этом перечень биологически активных добавок и перечень заболеваний и факторов риска развития заболеваний, при которых могут быть назначены БАДы, должен был определять только Минздрав.