Онколог Черемушкин рассказал о первых признаках рака кожи

Львиная доля рака кожи поддается лечению, особенно если заболевание выявляется на ранних стадиях, единственную опасность представляет меланома. Об этом в комментарии aif.ru сообщил врач-онколог Евгений Черемушкин.
Ранее Черемушкин прокомментировал для aif.ru информацию СМИ о том, что 85-летний сатирик Лион Измайлов победил рак кожи, обнаруженный у него на ранней стадии в 2020 году.
«Меланома развивается из пигментных клеток кожи — меланоцитов. Очень агрессивная опухоль, которая в онкологии называется “великой обезьяной”, потому что частенько подвергается так называемой спонтанной регрессии: первичный очаг исчезает, реализуются метастазами, очень устойчива к различным видам лечения, химиотерапия практически не работает, может распространяться очень быстро», — отметил Черемушкин.
«Но в принципе львиная доля рака кожи поддается лечению. И чем раньше пациент обратиться к врачу, тем лучше. Здесь прямая пропорциональность. Если ранняя стадия, будут лучше и результаты», — добавил эксперт.
При этом Черемушкин отметил, что человек не почувствует рак кожи на ранней стадии развития, и поэтому призвал граждан, особенно преклонного возраста, регулярно обследоваться.
«На ранних стадиях человек ничего не почувствует. Рак кожи развивается чаще всего у людей в пожилом возрасте, у которых уже много сопутствующих патологий. Курильщики постоянно кашляют, у кого-то постоянная аллергия, у кого хронические болезни, боли в суставах и прочее. Поэтому все это стирается. Есть такое понятие — онкологическая осторожность. Это когда любой симптом рассматривается как возможный симптом развития опухоли. То есть любой специалист, к которому приходит человек, должен в первую очередь смотреть, не является ли тот или иной симптомокомплекс признаком какого-то злокачественного процесса. Потому что, естественно, важность лечения онкологии намного выше, чем, скажем, насморка или чего подобного», — пояснил Черемушкин.