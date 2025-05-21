Онколог Черемушкин рассказал о первых признаках рака кожи

«На ранних стадиях человек ничего не почувствует. Рак кожи развивается чаще всего у людей в пожилом возрасте, у которых уже много сопутствующих патологий. Курильщики постоянно кашляют, у кого-то постоянная аллергия, у кого хронические болезни, боли в суставах и прочее. Поэтому все это стирается. Есть такое понятие — онкологическая осторожность. Это когда любой симптом рассматривается как возможный симптом развития опухоли. То есть любой специалист, к которому приходит человек, должен в первую очередь смотреть, не является ли тот или иной симптомокомплекс признаком какого-то злокачественного процесса. Потому что, естественно, важность лечения онкологии намного выше, чем, скажем, насморка или чего подобного», — пояснил Черемушкин.