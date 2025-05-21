Что не стоит надевать на свадьбу: стилист рассказала о запретных цветах

Выбирая наряд на свадьбу, важно не только выглядеть красиво, но и соблюдать негласные правила. Даже если дресс-код не указан, лучше заранее подумать, какие цвета будут уместны. Стилист Ирина Джаггер рассказала KP.RU, какие оттенки все еще считаются неподходящими для гостей.
— От белого цвета я рекомендую отказаться. Конечно, если присутствие данного цвета в образах не является пожеланием молодоженов, — подчеркнула стилист.
Что касается черного — он допустим, особенно если выдержан в элегантном стиле. Также эксперт советует отдать предпочтение мягким, спокойным цветам: пудровому, серому, небесно-голубому или светло-розовому. Они хорошо смотрятся на фото и не отвлекают внимание от главных героев праздника.
Отличной альтернативой платью станет стильный костюм, комбинезон или образ в бельевом стиле с шелковыми тканями, корсетами или топами на бретелях. Главное — не переборщить и помнить, что в этот день главная звезда — не вы.