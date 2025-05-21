Что не стоит надевать на свадьбу: стилист рассказала о запретных цветах

Выбирая наряд на свадьбу, важно не только выглядеть красиво, но и соблюдать негласные правила. Даже если дресс-код не указан, лучше заранее подумать, какие цвета будут уместны. Стилист Ирина Джаггер рассказала KP.RU, какие оттенки все еще считаются неподходящими для гостей.