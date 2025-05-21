Омичи приступили к разработке концепции межвузовского кампуса

Регион планирует подать заявку на участие в федеральном проекте «Создание сети современных кампусов». В связи с этим стартовал этап разработки концепции будущего социального объекта. Кампус должен стать центром притяжения талантов и драйвером развития, объединив семь вузов и четыре научные организации.
Среди приоритетных направлений — космическое машиностроение и химбиотех, что связано с промышленным потенциалом области. Например, на омском ПО «Полет» уже начато производство ракет-носителей «Ангара», а местный НПЗ — один из крупнейших в стране.
Проект соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети»: к 2030 году в России планируется создать 25 кампусов, а к 2036-му — 40. Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.
Инициативу реализуют по поручению президента Владимира Путина и при поддержке правительства Российской Федерации.