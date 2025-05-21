Аэропорты Ярославля и Костромы временно ограничили полеты

Напомним, российские расчеты ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией РФ вечером вторника 20 мая. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России. Сообщается, что все дроны сбиты за неполных два часа.