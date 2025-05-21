Аэропорты Ярославля и Костромы временно ограничили полеты

Два российских аэропорта приостановили работу в ночь на среду 21 мая. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA)», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале официального представителя ведомства.
Сообщение появилось в 4.10. Оба аэропорта не принимают и не отправляют рейсы, уточнили в ведомстве.
Всего полеты ограничены в трех российских аэропортах. Ранее сообщалось, что временные ограничения введены в аэропорту Калуги в ночь на среду 21 мая.
Напомним, российские расчеты ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией РФ вечером вторника 20 мая. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России. Сообщается, что все дроны сбиты за неполных два часа.