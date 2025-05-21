Россияне массово запасаются долларами: что происходит

Об этом свидетельствует статистика банка «Русский Стандарт», передает ИА DEITA.RU.
В структуре наличных обменных операций с долларом в апреле 57% приходилось на покупки, а 43% — на продажи. Европейскую валюту покупали всего в 40% случаев, а продавали — в 60%. Что касается безналичных операций, то лидировали продажи: 56% сделок приходилось на продажу долларов и 44% — на их покупку; по евро ситуация еще более односторонняя — 73% продаж и лишь 27% покупок. Средний чек при конвертации составлял 472 доллара и 421 евро.
Аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева считает, что в краткосрочной перспективе рубль может попытаться укрепиться выше уровня 80 рублей за доллар, однако это будет локальное движение. По её мнению, более устойчивый диапазон для курса доллара на ближайший месяц — от 81 до 84 рублей. При этом любые внешние риски, негативные новости или снижение поддержки со стороны Минфина могут привести к росту курса до 83−85 рублей и выше.
Среди причин резкого роста спроса на наличные доллары эксперты выделяют две основные: санкционное давление и глобальный тренд на сокращение наличных расчетов. В отношении первого пункта, из-за санкций США и ЕС значительно ограничены поставки валюты в страну.
Особенно это касается «новых» банкнот. «Старые» доллары все еще находятся в обращении, однако они постепенно вытесняются, поскольку в некоторых странах их уже могут принимать с дисконтом или вовсе отказываться от них, предупреждают специалисты.
Люди стремятся защитить свои сбережения от обесценивания — это классическая стратегия в периоды экономической нестабильности, отмечает спикер. Также на ситуацию влияет ожидание изменений в геополитической обстановке. Укрепление рубля во многом связано с оптимизмом и надеждами на улучшение отношений с Западом.