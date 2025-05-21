Россияне массово запасаются долларами: что происходит

В структуре наличных обменных операций с долларом в апреле 57% приходилось на покупки, а 43% — на продажи. Европейскую валюту покупали всего в 40% случаев, а продавали — в 60%. Что касается безналичных операций, то лидировали продажи: 56% сделок приходилось на продажу долларов и 44% — на их покупку; по евро ситуация еще более односторонняя — 73% продаж и лишь 27% покупок. Средний чек при конвертации составлял 472 доллара и 421 евро.