В Хабаровском крае стартовал ремонт региональной автодороги к поселку Монгохто

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы проводятся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В планах привести в порядок два участка автотрассы: с 6-го по 13 км и с 13-го по 19 км.
Указанная дорога — важная транспортная артерия. Она начинается в районном центре Ванино и связывает его с поселком Монгохто и селом Датта. Для ремонта дороги заранее заготовлены инертные материалы для ликвидации пучин. Дорожники убирают деревья и кустарник вдоль дороги, прочищают водоотводные канавы, выполняют планировку откосов насыпи. Чтобы обеспечить безопасность движения, установили предупреждающие дорожные знаки.
В рамках планируемых работ рабочие обустроят основание дороги и установят барьерное ограждение. Появятся остановки, тротуары и два автопавильона, дорожные знаки и разметка. Завершение работ планируется в сентябре 2025 года.