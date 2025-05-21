Омские «Ястребы»-2007 завершили сезон, став победителями ЮХЛ

Во втором отрезке омичи увеличили количество атак в зоне соперника и открыли счёт в матче. Такой расклад не устроил нижегородцев — гости сумели увеличить преимущество, забросив две шайбы в ворота «Ястребов». Счёт — 1:2 после этого периода.