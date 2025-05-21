Омские «Ястребы»-2007 завершили сезон, став победителями ЮХЛ

В решающем поединке за звание чемпиона Юниорской Хоккейной Лиги «Ястребы»-2007 сразились с нижегородским «Торпедо»-2007 на льду хоккейной академии «Авангард».
В первом периоде команды изучали друг друга и проводили осторожные атаки. На перерыв хоккеисты отправились со счетом 0:0.
Во втором отрезке омичи увеличили количество атак в зоне соперника и открыли счёт в матче. Такой расклад не устроил нижегородцев — гости сумели увеличить преимущество, забросив две шайбы в ворота «Ястребов». Счёт — 1:2 после этого периода.
В завершающей 20-минутке гости забросили еще одну шайбу — 1:3. Вскоре хоккеист омичей Максим Моисеев довел счет до 3:3 и сделал дубль.
В серии буллитов решающую шайбу оформил игрок «Ястребов»-2007 и принёс команде второй титул чемпионов. Ранее мы писали, что бывший вратарь омского «Авангарда» Павел Хомченко подпишет контракт с «Сочи».