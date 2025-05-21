Песков рассказал о важном вопросе по переговорам с Украиной

В случае достижения договоренностей между Россией и Украиной неизбежно встанет вопрос о том, кто будет подписывать документы с украинской стороны. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня», — сказал Песков РИА Новости.
Вопрос о легитимности участников переговорного процесса, представляющих украинскую сторону, уже не раз поднимался российскими официальными лицами. На необходимость найти представителя Украины, чьи полномочия не вызывали бы сомнений, обращал внимание и президент России Владимир Путин.
Накануне Песков уже указывал на то, что России важно, кто от Киева подпишет документы по итогам переговоров.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но подписи под соглашениями должны ставить законные представители Киева.
Тем временем Зеленский объявил, что Украина может подписать совместный с Россией меморандум, ведущий к завершению конфликта.