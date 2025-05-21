В Башкирию привезли демилитаризованный танк Т-64

По его словам, в текущем году началось благоустройство нового парка. В планах сделать прогулочные дорожки и лестницу. Работы продолжат и в следующем году. Чтобы получить федеральное финансирование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», нужно набрать 17 700 голосов до 12 июня. Пока набрали только 10 тысяч. Поэтому Азат Хакимов попросил земляков активнее подключиться к выбору объектов благоустройства на сайте.