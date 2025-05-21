В Башкирию привезли демилитаризованный танк Т-64

По его словам, в текущем году началось благоустройство нового парка. В планах сделать прогулочные дорожки и лестницу. Работы продолжат и в следующем году. Чтобы получить федеральное финансирование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», нужно набрать 17 700 голосов до 12 июня. Пока набрали только 10 тысяч. Поэтому Азат Хакимов попросил земляков активнее подключиться к выбору объектов благоустройства на сайте.
Среди предложенных объектов: музей, мемориал памяти, событийная детская площадка на месте будущего парка Победы, а также привокзальная территория станции Инзер.
Напомним, всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов их благоустройства на 2026 год проходит с 21 апреля по 12 июня. Работа ведётся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Жители должны выбрать 159 объектов из 241.
В топ-10 самых активных вошли Мечетлинский, Кугарчинский, Краснокамский, Ишимбайский, Буздякский, Салаватский, Миякинский, Абзелиловский районы и Ленинский, Октябрьский районы Уфы.