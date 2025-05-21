В ГД рассказали, что тарифы на электроэнергию в РФ вырастут с июля 2025 года

— С 1 января 2025 года в субъектах РФ определены системообразующие территориальные сетевые организации: они будут участвовать в рассмотрении всех инвестпрограмм сетевых компаний в своих регионах, а также выполнять функции «единого окна» при оплате услуг по передаче электроэнергии, — объяснил Кошелев в беседе с РИА Новости.