В ГД рассказали, что тарифы на электроэнергию в РФ вырастут с июля 2025 года

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил о планируемой индексации тарифов на электроэнергию для населения в России.
С 1 июля 2025 года тарифы вырастут на 12,6 процента, а с июля 2026 года — на 9,3 процента. По прогнозу Минэкономразвития России, рост тарифов продолжится и в последующие годы.
По словам Кошелева, увеличение цен связано с необходимостью инвестиций в строительство новой генерации и ростом тарифа на передачу электроэнергии. Он также отметил сокращение числа территориальных сетевых организаций (ТСО) и усиление контроля за ними для повышения надежности энергоснабжения.
— С 1 января 2025 года в субъектах РФ определены системообразующие территориальные сетевые организации: они будут участвовать в рассмотрении всех инвестпрограмм сетевых компаний в своих регионах, а также выполнять функции «единого окна» при оплате услуг по передаче электроэнергии, — объяснил Кошелев в беседе с РИА Новости.
Ранее доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела Российского экономического университета имени Плеханова Сергей Калачев рассказал о самых энергозатратных бытовых приборах.