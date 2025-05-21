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В Красноярском крае расследуется дело о разрушении плодородных земель строительной компанией

Перед судом предстанет директор красноярской компании за нарушение плодородного слоя почвы. Ущерб, по оценке следствия, составил 143 млн рублей.

Перед судом предстанет директор красноярской компании за нарушение плодородного слоя почвы. Ущерб, по оценке следствия, составил 143 млн рублей.

Напомним, гигантская карьерная выемка глубиной от 5 до 8 метров обнаружена рядом с селом Родники. Прокурорская проверка показала, что ООО «Недры» добывало песчано-гравийную смесь на земле для сельского хозяйства.

Производственная деятельность велась без изменения разрешенной категории земельного участка и без проведения восстановительных мероприятий. В результате, незаконно снят плодородный слой на площади более 7 тыс. кв. м., еще 1,6 тыс. кв. м. территории засыпано смесью из грунта.

Все это привело к потере плодородия почвы, полному изменению ее физических свойств и биологического состава. До 2021 г. на участке выращивали рапс. Теперь этого сделать нельзя. Ущерб компонентам природы оценен в 143 млн рублей. По иску прокуратуры суд постановил взыскать с виновной фирмы всю сумму вреда в местный бюджет.

По материалам прокуратуры возбуждено также уголовное дело. Прокурор утвердил директору фирмы обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Дело рассмотрит Шарыповский районный суд.