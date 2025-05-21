В Красноярском крае расследуется дело о разрушении плодородных земель строительной компанией

Перед судом предстанет директор красноярской компании за нарушение плодородного слоя почвы. Ущерб, по оценке следствия, составил 143 млн рублей.
Напомним, гигантская карьерная выемка глубиной от 5 до 8 метров обнаружена рядом с селом Родники. Прокурорская проверка показала, что ООО «Недры» добывало песчано-гравийную смесь на земле для сельского хозяйства.
Производственная деятельность велась без изменения разрешенной категории земельного участка и без проведения восстановительных мероприятий. В результате, незаконно снят плодородный слой на площади более 7 тыс. кв. м., еще 1,6 тыс. кв. м. территории засыпано смесью из грунта.
Все это привело к потере плодородия почвы, полному изменению ее физических свойств и биологического состава. До 2021 г. на участке выращивали рапс. Теперь этого сделать нельзя. Ущерб компонентам природы оценен в 143 млн рублей. По иску прокуратуры суд постановил взыскать с виновной фирмы всю сумму вреда в местный бюджет.
По материалам прокуратуры возбуждено также уголовное дело. Прокурор утвердил директору фирмы обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).
Дело рассмотрит Шарыповский районный суд.