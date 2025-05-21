В Красноярском крае расследуется дело о разрушении плодородных земель строительной компанией

Все это привело к потере плодородия почвы, полному изменению ее физических свойств и биологического состава. До 2021 г. на участке выращивали рапс. Теперь этого сделать нельзя. Ущерб компонентам природы оценен в 143 млн рублей. По иску прокуратуры суд постановил взыскать с виновной фирмы всю сумму вреда в местный бюджет.