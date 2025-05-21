9 на 9: выяснилось, кого могут обменять Россия и США

Агентство Reuters опубликовало список из девяти человек, которых, по данным источника агентства, США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией. По его информации, в него вошли Стивен Джеймс Хаббард, который в октябре 2024 года был приговорен к шести годам и десяти месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника ВСУ. В то же время был осужден Роберт Гилман, которого приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы, в апреле суд добавил к его сроку еще один год. Его признали виновным в нападении на тюремного надзирателя и государственного следователя в исправительной колонии в Воронеже. Там он отбывал наказание за нападение на полицейского.