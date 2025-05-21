9 на 9: выяснилось, кого могут обменять Россия и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились об обмене заключенных по формуле девять на девять человек. Опрошенные aif.ru правозащитники составили возможный список тех, кого могут включить в обмен между странами.
Кого могут включить в список.
Правозащитник Иван Мельников в разговоре с aif.ru назвал девять человек, которых, по его мнению, могут вернуть в Россию в рамках обмена заключенными между Россией и США. Одним из них является Анатолий Легкодымов — известный программист и основатель одной из криптовалютных собственных бирж. По его словам, у него есть родственники, которые очень сильно переживают и из-за этого имеют проблемы со здоровьем. Еще один заключенный — Максим Марченко — предприниматель, которого Соединенные Штаты обвинили якобы в поставках в Россию товаров двойного назначения. Российский летчик Сергей Нечаев, который был арестован в США якобы за нарушение санкций. Также граждане РФ Владимир Дунаев и Ростислав Панев — известный программист, которого экстрадировали из Израиля.
«Александр Жуков тоже наш известный программист, которого экстрадировали из Болгарии. Есть еще два наших гражданина — Олег Пацюля и Василий Беседин, которые также в Соединенных Штатах подозреваются в совершении якобы санкционных преступлений, то есть с импортом в Россию авиазапчастей», — сказал собеседник издания.
Кроме того, Мельников отметил, что во французской тюрьме содержится гражданка Белоруссии Яна Леонова, которая была арестована за нарушение санкций. По его словам, у нее очень серьезные проблемы со здоровьем — она не получает необходимой медицинской помощи.
«На мой взгляд, учитывая хорошее отношение между Россией и Белоруссией, ей, конечно, надо помогать», — добавил в беседе с aif.ru правозащитник.
Кого США могут получить.
Агентство Reuters опубликовало список из девяти человек, которых, по данным источника агентства, США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией. По его информации, в него вошли Стивен Джеймс Хаббард, который в октябре 2024 года был приговорен к шести годам и десяти месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях на Украине в качестве наемника ВСУ. В то же время был осужден Роберт Гилман, которого приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы, в апреле суд добавил к его сроку еще один год. Его признали виновным в нападении на тюремного надзирателя и государственного следователя в исправительной колонии в Воронеже. Там он отбывал наказание за нападение на полицейского.
В мае прошлого года на Дальнем Востоке по подозрению в краже денег у своей русской подруги был задержан старший сержант ВС США Гордон Блэк. В июне суд признал его виновным в краже 10 тысяч рублей и угрозе убить ее. В итоге ему назначили три года и девять месяцев лишения свободы. В апреле суд сократил срок заключения Блэка до трех лет и двух месяцев. Даниэль Джозеф Шнайдер — в сентябре 2024 года суд Калининградской области приговорил его к шести годам тюремного заключения за похищение собственного сына после того, как он попытался покинуть Россию с четырехлетним ребенком без разрешения матери мальчика.
Джозефа Тейтера в августе 2024 года приговорили к 15 суткам тюремного заключения после того, как его обвинили в оскорблении персонала московского отеля. СМИ позже сообщили, что в отношении его еще ведется расследование по обвинению в нападении на полицейского. В апреля суд отправил Тейтера на лечение в психиатрическую больницу.
Майкл Трэвис Лик — музыкант и бывший десантник США, который был приговорен в июле 2024 года к 13 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Роберт Романов Вудленд — американский гражданин, усыновленный из России в детстве. Он вернулся в РФ и работал учителем английского языка. В июле прошлого года его приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы по обвинению в попытке продажи наркотиков. Позже суд сократил срок до девяти с половиной лет. Юджин Спектор — родился в России, однако впоследствии переехал в Соединенные Штаты. Он отбывает наказание — три с половиной года — в исправительной колонии за взяточничество. При этом в августе прошлого года ему предъявили обвинение в шпионаже.
Дэвид Барнс — в феврале 2024 года суд приговорил его к 21 году заключения по обвинению в жестоком обращении с двумя своими сыновьями в США. Он был вовлечен в спор об опеке над своей бывшей женой-россиянкой.
Отдадут оппозиционнеров.
В ходе обмена заключенными между Россией и США американскому государству могут отдать несколько прозападных оппозиционеров, рассказал aif.ru российский летчик, правозащитник Константин Ярошенко. По его словам, скорее всего, в российских тюрьмах нет такого количества граждан США.
При этом он отметил, что в заключении могут быть люди с двойным гражданством. Однако, кем их считать — гражданином Российской Федерации или США, задался вопросом эксперт.
«Я, конечно, сомневаюсь, что сейчас есть именно девять американцев. Если брать этих оппозиционеров, то пускай они там живут в своей Америке, где они хотят. Пускай там варятся в своем ЛГБТ*-сообществе», — сказал собеседник издания.
Фигуранты сфабрикованных дел.
В ходе обмена заключенными между РФ и США российскому государству могут отдать тех, в отношении которых были сфабрикованы дела. Ярошенко подчеркнул в разговоре aif.ru, что подобное было и с ним, когда нарушили все международные права.
«Их, конечно, нужно возвращать на Родину», — сказал собеседник издания.
Мельников также добавил, что Москве нужно возвращать российских граждан из гуманных соображений. По его словам, они могут принести большую пользу для общества в России.
«Люди, которые в России могут быть хорошими бизнесменами, принести большую пользу для нашего общества», — сообщил aif.ru правозащитник.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили очередной обмен заключенными между двумя странами — девять на девять человек.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.