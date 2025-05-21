На День города в Ангарск приедет Ирина Дубцова

Праздничные мероприятия будут идти целый день. Утром 24 мая состоится Ангарский полумарафон «Цепная реакция» (6+). Кроме того, с 08.00 до 14.00 пройдут забеги добра (6+) на 1, 3, 10 и 21 км по улицам и набережной города. В 12:00 в парке за ДК «Нефтехимик» будут работать литературный бульвар и «Ангарский Арбат». В 14.00 на площади Ленина запланирована концертная программа «Ангарск. Сила традиций, мудрость поколений» (6+). В это же время в парках за ДК «Современник» и Строителей также будут работать концертно-игровые площадки. В 16.00 в парке Строителей горожан ждут на танцплощадке.