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Казахстанцы получат дополнительный выходной в июне

В июне 2025 года казахстанцев ожидает дополнительный выходной день. 6 июня (пятница) будет нерабочим днем в связи с праздником Курбан айт, передает Tengri Life.

Источник: Tengrinews

Об этом говорится в официальном ответе Министерства труда и социальной защиты населения на запрос редакции.

По информации Духовного управления мусульман Казахстана, в 2025 году праздник Курбан-айт выпадет на 6 июня. Таким образом, 6 июня (пятница) текущего года является выходным днем.

сообщили в министерстве

При этом чиновники напомнили, что Курбан айт, хотя и является религиозным праздником, входит в перечень праздничных, но не государственных праздников. Это означает, что перенос выходных, как это бывает с государственными праздниками, в данном случае не осуществляется.

Согласно пункту 5 статьи 84 Трудового кодекса, первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем. Однако он не входит в перечень государственных праздников.

отметили в ведомстве

Кроме того, в министерстве уточнили, что других переносов выходных в июне 2025 года не планируется.

Приказом Министра труда и социальной защиты населения Казахстана от 21 ноября 2024 года № 436 «О переносе дня отдыха в 2025 году» день отдыха с воскресенья 5 января был перенесен на пятницу 3 января. Другие переносы в 2025 году не предусмотрены.

сообщили в Минтруда

Когда празднуется Курбан айт в 2025 году

Курбан айт в 2025 году будет отмечаться 6, 7 и 8 июня. Об этом ранее также сообщили в отделе шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

Пятидневная рабочая неделя:

  • 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота, воскресенье) — выходные дни.

Шестидневная рабочая неделя:

  • 6 июня (пятница) — выходной;
  • 7 июня (суббота) — рабочий день;
  • 8 июня (воскресенье) — выходной.

Что такое Курбан айт

Курбан айт отмечается на 70-й день после завершения священного месяца Рамазан. Праздник символизирует жертвенность, милосердие и помощь ближним.

В этот день:

  • совершается праздничная молитва — айт-намаз в мечетях;
  • верующие приносят в жертву животное (барана, корову или верблюда);
  • мясо делится между семьей, соседями и малоимущими.

Решение о дате празднования официально утверждает Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана на основании рекомендаций духовенства.

Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне 2025 года

При пятидневной рабочей неделе в июне будет 10 выходных дней, включая праздничные даты. Проработают в этом месяце казахстанцы 20 дней.

При шестидневной рабочей неделе получится 6 дней отдыха. Рабочих дней для жителей страны будет всего 24.

Профессиональные праздники

Июнь также богат на профессиональные праздники, которые, хоть и не являются официальными выходными, отмечаются в различных сферах:

  • 5 июня — День эколога;
  • 7 июня — День работников антимонопольного органа;
  • 9 июня — День военнослужащих и спецподразделений;
  • 23 июня — День полиции и День госслужащего;
  • 24 июня — День судей и работников судов;
  • Второе воскресенье июня — День работников легкой промышленности и День животноводов;
  • Третье воскресенье июня — День медицинского работника;
  • 28 июня — День работников СМИ.