В Иркутске высаживают новые тополя взамен сухих и аварийных

«Много тополей в Иркутске нуждается в замене из-за болезней и иных причин. План обновления в этом году достаточно масштабный, работы уже начаты. Кроме того, продолжится снос аварийных деревьев. Специалисты из “Горзеленхоза” подобрали подходящие для областного центра виды зеленых насаждений, которые подходят для города. В наших условиях приживется далеко не каждое растение. Поэтому нам важно качественно отработать процесс на всех этапах, чтобы новые деревья радовали горожан еще долгие годы. Давайте вместе бережно относиться к ним», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.