В Иркутске высаживают новые тополя взамен сухих и аварийных

На улице Горького высадили саженцы серебристых пирамидальных тополей в местах, где раньше росли сухие бальзамические тополя.
Эти деревья были высажены в 60-е годы прошлого столетия. Многие из них уже высыхают, становятся хрупкими и опасными, ломаются от ветра. Кроме того, они чувствительны к болезням и вредителям, а их корневая система разрушает тротуары и коммуникации, отмечает пресс-служба администрации города.
Сейчас в областном центре на замену бальзамическим постепенно приходят серебристые пирамидальные тополя, которые больше подходят для городских условий. Эти деревья хорошо переносят засуху и сильные морозы, что важно для Иркутска, они менее ломкие и имеют компактную крону, не создают излишнего затенения уличного пространства и дают гораздо меньше пуха.
В 2024 году на территории Иркутска снесли более 1400 аварийных деревьев. Сотрудники МКУ «Городская среда» сейчас проводят корчевку пней. До конца октября планируется убрать почти 900 штук. Работы проводят в том числе с помощью тракторного измельчителя пней. Он значительно повышает эффективность процесса и позволяет удалять пни любого типа и большого диаметра за минимальное время и с меньшими трудозатратами. Приобретение такого оборудования в парк техники «Горзеленхоза» стало возможным благодаря городской субсидии и поддержке лизинговых программ.
В этом году на улицах города и общественных пространствах высадят более 800 деревьев. Работы будут проводиться силами МКУ «Городская среда» и в рамках компенсационных соглашений подрядными организациями. Также традиционно в течение года в областном центре пройдут акции по высадке деревьев.
Как отмечают специалисты, тополя считаются самыми подходящими деревьями в условиях города из-за высокой скорости роста, максимальной эффективности в очистке воздуха, устойчивости к суровому климату. Они дают густую тень, что важно жарким летом.
«Много тополей в Иркутске нуждается в замене из-за болезней и иных причин. План обновления в этом году достаточно масштабный, работы уже начаты. Кроме того, продолжится снос аварийных деревьев. Специалисты из “Горзеленхоза” подобрали подходящие для областного центра виды зеленых насаждений, которые подходят для города. В наших условиях приживется далеко не каждое растение. Поэтому нам важно качественно отработать процесс на всех этапах, чтобы новые деревья радовали горожан еще долгие годы. Давайте вместе бережно относиться к ним», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.