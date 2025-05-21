Русский язык, математика, начальные классы: каких учителей больше всего не хватает в Татарстане

На сегодняшний день самая острая нехватка ощущается в преподавателях математики, русского языка и педагогах начальных классов — на каждую из этих должностей ищут более 300 специалистов. Чуть лучше ситуация обстоит с преподавателями по иностранному языку — требуется 180 учителей, по физике −124, по истории — 94, по информатике — 86, а по химии — 77. Всего на начало 2024—2025 учебного года в республике недоставало 2 тысяч учителей и 1 тысячи воспитателей.
«В разрезе муниципальных образований самая большая потребность в учителях в городах Казань и Набережные Челны, Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах», — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что сегодня почти 32% педагогов имеют нагрузку более полутора ставок, каждый двадцатый учитель трудится более чем на 2 ставках. При этом средний возраст педагогов в регионе составляет 48 лет, а доля молодых учителей в возрасте до 35 лет немногим превышает 20%. 89,1% педагогов в регионе — женщины, 10,9% — мужчины.