«То, что можно было считать кинетическом оружием» России якобы видели на орбите Земли американские военные. Об этом в ходе слушаний в Сенате Конгресса США заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен.
«В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые агрессивные возможности на орбите», — сказал генерал, добавив, что такое оружие может в том числе использоваться и против американских спутников.
Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз подчеркивал, что у Российской Федерации нет планов размещать ядерное оружие в космосе. Глава государства отмечал, слова, которые высказывают некоторые западные деятели относительно наших предполагаемых планов по размещению Москвой ядерного оружия в космосе, являются просто вбросами.
И эти вбросы, говорил в 2024 году российский лидер, являются уловкой. Она нужна, чтобы втянуть в переговоры на своих условиях. У России есть все основания полагать, что слова сегодняшних властей о переговорах — демагогия в преддверие выборов президента США.
Тогда же замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не видит смысла контактировать с администрацией Джо Байдена по вопросу угрозы размещения ядерного оружия в космосе. По его словам, никаких продвижений по этой теме быть не может, поскольку американские обвинения в адрес России абсурдны.
Кроме того, в апреле прошлого года Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Произошло это после того, как СБ не принял российско-китайскую поправку о том, чтобы внести в проект пункт о запрете в космосе вообще любого вида оружия, а не только оружия массового уничтожения (ОМУ).
До этого Путин в интервью западным СМИ отметил, что Россия не исключает возможного сотрудничества со многими странами мира в космосе. Но, наверное, всем хорошо известна позиция по поводу того, что РФ категорически против милитаризации космоса вообще. Позиция России состоит в том, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, добавил российский лидер.