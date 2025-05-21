США заявили о российском супероружии в космосе: подробности

Кроме того, в апреле прошлого года Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Произошло это после того, как СБ не принял российско-китайскую поправку о том, чтобы внести в проект пункт о запрете в космосе вообще любого вида оружия, а не только оружия массового уничтожения (ОМУ).