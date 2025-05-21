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«Ястребы» из Омска взяли золото в чемпионате России среди молодежных команд

Хоккеисты победили в этих соревнованиях второй раз в истории академии «Авангард».

Источник: Комсомольская правда

В напряженном финале чемпионата России среди молодежных команд до 18 лет хоккейный клуб «Омские ястребы» одержал победу над нижегородским «Торпедо». Основное время матча завершилось вничью 3:3, а судьба золотых медалей решилась в серии буллитов.

Игра началась с осторожной разведки — первый период прошел без голов. Во втором отрезке Родион Казанцев вывел «Ястребов» вперед, но нижегородцы ответили двумя шайбами. В третьем периоде «Торпедо» увеличило преимущество до 3:1, однако сибиряки проявили характер: дубль Максима Моисеева сравнял счет.

В овертайме победитель не определился, и решающим стал точный бросок Глеба Бурлаки в серии буллитов. Победа «Омских ястребов» в чемпионате России подтвердила их статус сильнейшей молодежной команды страны.