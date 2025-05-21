«Ястребы» из Омска взяли золото в чемпионате России среди молодежных команд

Игра началась с осторожной разведки — первый период прошел без голов. Во втором отрезке Родион Казанцев вывел «Ястребов» вперед, но нижегородцы ответили двумя шайбами. В третьем периоде «Торпедо» увеличило преимущество до 3:1, однако сибиряки проявили характер: дубль Максима Моисеева сравнял счет.