Диетолог Поляков рассказал о пользе кефира перед сном

Хороший качественный кефир может нести пользу для человека, если употреблять его перед сном. Об этом aif.ru рассказал врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков.
«Кефир на ночь — это неплохо. За счет микрофлоры, содержащейся в этом продукте, идет стимуляция пищеварения, что благотворно влияет на очищение кишечника, на поход в туалет с утра», — сказал врач.
Если у человека нормальная переносимость молочного белка казеина, то кефир станет неплохим вариантом для перекуса перед сном.
«Это явно лучше, чем съесть конфету или кусок колбасы, как у нас часто делают. Опять же, употребление кефира благотворно влияет на поддержку микрофлоры кишечника, имунную систему, короткоцепочечные жирные кислоты восстанавливают клетки кишечника, снижают воспалительные процессы, давит рост условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Поэтому действительно хороший, качественный кефир может быть для человека полезным», — резюмировал врач.
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