Диетолог Поляков рассказал о пользе кефира перед сном

«Это явно лучше, чем съесть конфету или кусок колбасы, как у нас часто делают. Опять же, употребление кефира благотворно влияет на поддержку микрофлоры кишечника, имунную систему, короткоцепочечные жирные кислоты восстанавливают клетки кишечника, снижают воспалительные процессы, давит рост условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Поэтому действительно хороший, качественный кефир может быть для человека полезным», — резюмировал врач.