В этом году «Последний звонок» в Красноярске прозвучит 24 мая

Завершится торжество трогательным школьным вальсом и символическим прощанием с выпускниками от учеников младших классов. В этом году «Последний звонок» ознаменует окончание учебного года для более чем 12 тысяч одиннадцатиклассников и свыше 5 тысяч девятиклассников.