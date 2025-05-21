В этом году «Последний звонок» в Красноярске прозвучит 24 мая

Обязательным элементом праздника останется классическая школьная форма: для девушек — платья с фартуками, для юношей — светлые рубашки с темными брюками и жилетами. Ленты выпускников также станут неотъемлемой частью образа.
Завершится торжество трогательным школьным вальсом и символическим прощанием с выпускниками от учеников младших классов. В этом году «Последний звонок» ознаменует окончание учебного года для более чем 12 тысяч одиннадцатиклассников и свыше 5 тысяч девятиклассников.
Наибольшее количество выпускников 11-х классов в 2025 году будет в гимназии № 1 «Универс» (154 человека), школе № 150 (140 человек) и школе № 151 (133 человека).
После торжественных линеек выпускников ждет основной этап ЕГЭ, который начнется 23 мая. Выпускные вечера, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ, пройдут 28 июня по всей стране.